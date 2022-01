Provinciale weg van Epe naar ’t Harde (N309) gaat volgend jaar volledig op de schop: vooral aandacht voor fietsers en wild

Trainings­kamp in het buitenland verstandig? ‘We hebben iedereen getest en zijn veilig en verant­woord op stap’

Voetbalclubs Rood-Wit’58 en Hulshorst hebben de afgelopen dagen een trainingskamp afgewerkt onder de Spaanse zon, in het vakantiedorp Benidorm. Het vertrek en verblijf had de nodige voeten in de aarde in verband met corona, maar de clubs bezweren geen problemen te hebben gekend. EFC’58 vertrekt donderdag naar Portugal.

12 januari