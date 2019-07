Provincie Gelderland: geen extra oversteek Leuvenumseweg voor sporters en fietsers

Gedeputeerde Staten schrijft dat in antwoord op vragen van Statenleden Daisy Vliegenthart en Hans van Ark (CDA) en een brief van de sportclubs, mede ondertekend door de Harderwijkse wethouder Jeroen de Jong, waarin ze hun zorgen uiten over de situatie aan de N302. Met name atletiekvereniging Athlos maakt zich druk over de ‘onveilige situatie’ ter plekke. Die club heeft een eigen atletiekbaan, maar veel wandelaars en wegatleten trainen ook in het Harderwijkerbos en Beekhuizerzand. Om daar te komen moeten de leden de N302 oversteken, die volgens voorzitter Nico Verzijl de laatste jaren alleen maar drukker is geworden. Wachttijden van tien minuten of meer zijn niet ongewoon, voordat er kan worden overgestoken met groepen van dertig of meer kinderen en/of volwassenen.