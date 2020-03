Provincie Gelderland praat met recreatiesector over noodhulp

De provincie Gelderland gaat op korte termijn in gesprek met de recreatiesector, om te kijken of en waar de provincie hulp kan bieden aan bedrijven in nood.

Commissaris van de koning John Berends kan nog geen concrete toezeggingen doen, maar hij belooft dat hij de noodkreet die de Gelderse recreatiesector deze week slaakte, ter harte neemt: ,,De problematiek is bij ons bekend, we hebben er met Gedeputeerde Staten dinsdag over gesproken. Het heeft meer dan onze aandacht. De recreatieondernemers vinden geen dichte deur bij de provincie, we laten ze niet in de steek.’’

Berends zegt dat is bij de provincie Gelderland nu een brede inventarisatie wordt gemaakt welke bedrijven en sectoren in Gelderland schade ondervinden van de coronacrisis. Daarna wordt gekeken welke landelijke steunmaatregelen toereikend zijn en waar aanvullende hulp van de provincie nodig is. Gelderland heeft geen aparte voorzieningen gereserveerd staan voor de coronacrisis. Berends: ,,Deze pandemie is uniek, daar hebben we geen fondsen voor.’’

Problemen

Diverse recreatiebedrijven op de Veluwe en in de rest van Gelderland zijn nu al in de financiële problemen, hoewel het toeristische seizoen eigenlijk nog niet is begonnen. Ze willen daarom op zeer korte termijn een gesprek met de provincie, om te kijken of die financieel kan bijspringen. Namens de recreatiesector hebben de drie bureaus voor Toerisme in de provincie, in samenwerking met Gastvrij-Gelderland, een beroep gedaan op de provincie.

Alles ligt stil

,,Ik heb nog geen berichten gekregen dat er al faillissementen zijn, maar dat gaat op korte termijn wel gebeuren verwacht ik,’’ zegt directeur Herre Dijkema van het bureau Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. ,,Als je net een koffiezaak hebt geopend in Harderwijk waarin je hebt geïnvesteerd en je moet opeens je deuren weer sluiten, dan hou je het niet lang vol, want je hebt nog geen buffer.’’

Bijna de complete recreatiesector in Gelderland ligt stil, zegt Dijkema. ,,We zien een sterke toename van mensen die online zoeken naar fiets- en wandelroutes, maar die recreanten leveren geen geld op. Ze kunnen nergens op een terrasje koffiedrinken. Horeca is gesloten, dagattracties zoals Julianatoren, Dolfinarium of Openluchtmuseum zijn dicht. Hotels kunnen geen eten serveren aan de gasten. Campingrestaurants zijn gesloten.’’

Geld van aanbetalingen

De Gelderse toeristische sector is jaarlijks goed voor 2,8 miljard euro aan bestedingen. Er werken bijna 70.000 mensen. Voorzitter Ivo Gelsing van Gastvrij-Gelderland (een organisatie waarin Recron, Hiswa, Horeca Nederland en de bureaus voor Toerisme hun krachten bundelen): ,,De recreatiesector wordt hard geraakt, dat geldt ook voor de langere termijn. Ondernemers hebben al investeringen gedaan die ze betaald hebben met aanbetalingen van klanten. Nu die annuleren, moet het geld worden terugbetaald, maar dat geld is er niet. De nood is hoog bij sommige bedrijven, ze moeten hun personeel naar huis sturen.’’

Gelsing: ,,Je kan de bezoekers van afgeblazen evenementen of geannuleerde overnachtingen niet op een later tijdstip terug vragen. Verloren tijd kan in de recreatiesector niet worden ingehaald, omdat het seizoen maar kort is. Daarom moeten we snel oplossingen vinden. Ik hoop op steun van de provincie.’’