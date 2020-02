Pui Ermelose snackbar sneuvelt door ‘puur vandalisme’

Eigenaar Ron Beugelsdijk zit er maar mooi mee. Dankzij een provisorische ‘plakruit’ kan hij gewoon open maandagochtend, ‘maar die sores wil je toch niet man’. Hij is al 33 jaar uitbater van 't Hoekje, maar heeft zoiets nog niet eerder meegemaakt. ,,Ach er sneuvelt wel eens wat, maar dat is altijd zonder opzet. En dat wordt altijd onderling goed opgelost. Dit is andere koek. Puur vandalisme. Het is een flinke ruit van dubbel glas; je moet echt je best doen om die in te trappen. Nou, dat is ze gelukt.’’ Hij schat de schade op zo'n duizend euro.