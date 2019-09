Putten aan de slag met aardgasvrije wijken

De rijksoverheid verwacht in 2021 van elke gemeente zo'n stuk waarin beschreven staat hoe en wanneer op andere warmtebronnen wordt overgestapt. In de warmtevisie Putten komt te staan in welke wijken en in welk tempo de komende jaren gestart wordt met wijkaanpakken richting aardgasvrij. Daarbij wordt ook aangegeven wat in die wijken de meeste geschikte alternatieve warmteopties zijn.

Dorpsgesprek over aardgasvrij Putten

‘Aardgasvrij Putten’ is 8 oktober tevens het onderwerp van het eerste dorpsgesprek. De dorpsgesprekken zijn een belofte van het college van burgemeester en wethouders om meer in gesprek te gaan met de burgers. Dit is in mei toegezegd in het kader van betere communicatie door het college. De dorpsgesprekken worden twee of drie keer per jaar gehouden en maken deel uit van meerdere acties om het contact met de inwoners te verbeteren.