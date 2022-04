Putten baalt van slagboom die route naar A28 verspert: wegafsluiter met brute kracht vernield

Wat doe je met een slagboom die er voor zorgt dat je kilometers om moet rijden? Boze Puttenaren weten het wel: vandalen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag de net geplaatste slagboom aan de Hoornsdam compleet 'dubbelgevouwen’. De weg is daardoor weer open voor alle gebruikers.

Maar tot veel verkeersoverlast voor omwonenden leidt dat niet, zo blijkt zaterdag inde middag ter plekke. Er zijn nauwelijks auto's te bekennen. En dat is ook niet zo verwonderlijk want al ver voor de slagboom geven borden aan dat doorgaand verkeer absoluut onmogelijk is en dat de weg door een slagboom is afgesloten. Kennelijk nemen automobilisten het zekere voor het onzekere.

Een omwonende, die haar naam liever niet prijsgeeft, zegt overigens dat dit al de tweede keer is dat de slagboom is omgebogen. ,,Vandalen zijn vannacht weer bezig geweest. Geen idee wie zoiets doet. Maar voor mij als omwonende is de afsluiting prima. Het is een stuk rustiger nu. Maar het kost natuurlijk veel geld als de slagboom telkens weer hersteld moet worden.‘’

Kilometers omrijden

De Hoornsdam is de doorgaande route naar de A28 of Strand Nulde. Nu is de weg al maanden afgesloten door werkzaamheden aan de Hoornsdam en de reconstructie van de Waterweg en Zuiderzeestraatweg. Puttenaren moeten nu kilometers omrijden via afrit Nijkerk of Ermelo.

Vorig jaar wees de rechter nog bezwaar tegen de wegafsluiting af van twee ondernemers die in het gebied hun nering hebben. De gemeente had voldoende aantoonbaar gemaakt dat een maandenlange afsluiting van de weg de enige veilige optie was.

Intercominstallatie voor aanwonenden

Deze week plaatste de gemeente de slagboom, omdat te voorkomen dat teveel verkeer een eigen weg door het buitengebied van Putten zoekt. Met een intercominstallatie konden mensen die toch de wegen moesten gebruiken zich melden. Puttenaren maken zich daarover zorgen. Op Facebook regent het verontwaardigde en bange reacties. Vrijdagavond stond ook een ambulance aan de slagboom, is op foto's op social media te zien. Dat kan levens kosten, vrezen boze Puttenaren.

Maar vannacht hebben enkele van die boze mensen zelf het euvel dus al ‘opgelost'. Met grof geweld is de slagboom onklaar gemaakt. Wie de slagboom vernield heeft is nog onbekend.

