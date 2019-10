Putten blijft mantelzorgers zeker nog vier jaar complimenteren met honderd euro

Het aanvragen van het mantelzorgcompliment in Putten wordt eenvoudiger en de uitreiking ervan gebeurt niet meer in de foyer van Stroud, maar in een rustiger ruimte. Het zijn kleine wijzigingen die worden doorgevoerd ten opzichte van vorig jaar. Het compliment wordt zeker de komende vier jaar nog uitgedeeld.

,,Bij de aanvraag hoeven mensen niet meer hun ID-kaartnummer op te geven. We willen niet onnodig veel gegevens vragen. Bij het ophalen is legitimatie wel verplicht, zodat we kunnen afvinken wie er is geweest", legt Gijsbert-Willem Evers van Stichting Welzijn Putten uit.

Meer privacy bij uitreiking

De open ruimte van Stroud wordt voor de uitreiking van het compliment verruild voor een ruimte met wat meer privacy. Wel op dezelfde locatie. ,,Voor mensen die nog kort in gesprek willen of een vraag willen stellen is het fijner om dat meer in beslotenheid te doen.”

Op de bank of op een winkelpas

De waarde van het mantelzorgcompliment bedraagt 100 euro. Dit kan via de bank worden overgemaakt, maar ontvangers kunnen ook kiezen voor een tegoed op een WCP-pas om te besteden in het centrum van Putten. Mensen die hiervoor kiezen, krijgen van de lokale ondernemers nog eens een extraatje van tien euro.

Voor jonge mantelzorgers (6 tot en met 17 jaar) wordt het bedrag gesplitst. Ze krijgen 75 euro om zelf te besteden en het restant wordt geïnvesteerd in een activiteit voor deze doelgroep. Evers: ,,Vorig jaar zijn ze gaan bowlen, spelletjes doen en eten. Op die manier komen ze met elkaar in contact en weten ze dat ze niet de enige zijn. Zie het als een soort lotgenotengroep.”

Mantelzorgcompliment veiliggesteld tot 2024

In 2017 werden 545 complimenten aan mantelzorgers uitgereikt. Vorig jaar waren dat er 604. In de begroting van de gemeente Putten was daar niet helemaal op gerekend. Daarom is het gereserveerde bedrag hiervoor nu opgehoogd van 57.000 euro naar 65.000 euro. Hierbij wordt rekening gehouden met een verdere stijging van het aantal aanvragen. In ieder geval tot en met 2023 is het mantelzorgcompliment veiliggesteld.