Putten en Zeewolde lopen leeg terwijl Harderwijk, Ermelo, Nijkerk, Nunspeet en groeien

Harderwijk, Nijkerk en Nunspeet mogen zich tot de grootste groeiers rekenen. Die groei, rond de anderhalve procent, is niet alleen toe te schrijven aan het geboortecijfer dat het sterftecijfer overstijgt. Daarnaast kwamen in de drie gemeenten meer mensen nieuw wonen dan er vertrokken. Hierdoor begon Harderwijk het jaar met 46.832 inwoners en stond de teller aan het einde van 2018 op 47.572. Een toename van 740 burgers.

Sterfteoverschot

Ook Ermelo is vorig jaar gegroeid, maar in mindere mate. Hier werden in totaal 62 mensen aan het inwoneraantal toegevoegd, dat eind december op 26.855 stond. Voor het dorp betekent dit een groei van 0,23 procent. Dit is geheel te danken aan het, kennelijk, goede vestigingsklimaat. Het aantal mensen dat zich er vestigde (1550) ligt boven het aantal vertrekkers (1401). In Ermelo stierven wel meer mensen dan er geboren werden (326 om 239). Daarmee heeft deze gemeente als enige in deze regio te maken met een sterfteoverschot.