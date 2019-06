Putten houdt de muzieklessen in de klas

Update Code oranje in Flevoland en Gelderland, zeker tot midder­nacht

4 juni Flevoland en Gelderland hebben code oranje gekregen van het KNMI. In elk geval tot middernacht wordt gewaarschuwd voor heftige weersomstandigheden. Daarbij is er kans op zeer zware windstoten van 75 tot 100 km/u. Ook hagel en lokaal veel regen in korte tijd is mogelijk.