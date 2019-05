Putten laat dromen uitkomen in strijd om de toerist

Veluws Eethuis in Epe voortaan bij club van ambachte­lij­ke restau­rants

9:00 Een kroon op een carrière in de horeca van ruim dertig jaar. Zo voelt Bertus Stijf (51) van het Veluws Eethuis in Wissel bij Epe de toelating tot Euro-Toques Nederland, de vereniging van professionele koks en restaurateurs die ambachtelijk willen koken, in 1986 opgericht door de beroemde driesterrenchefkok Paul Bocuse. ,,Geen voedsel met gekke toevoegingen, gewoon pure producten en -bereidingen", zegt Stijf. Vandaag (dinsdag) wordt hij officieel geïnaugureerd in zijn eigen restaurant.