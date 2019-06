Putten scoort met toerisme maar moet niet indutten

update Komt na Feyenoord ook Ajax naar Putten? ‘Wij zijn de voetbal­hoofd­stad van Nederland, in de zomer’

18:12 Ontvangt SDC Putten een week nadat het zelf tegen Feyenoord speelt ook landskampioen Ajax (en het Belgische Anderlecht) op de Putter Eng? Volgens diverse media wel, maar zover is het nog niet. Nóg niet. Ajax heeft SDC wel gevraagd of het kon, maar nu is wachten juist op een definitieve ‘ja’ uit Amsterdam, zegt SDC-voorzitter Albert de Bruin. Witte rook wordt uiterlijk morgen verwacht.