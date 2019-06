Putten vertrouwt op regio Food Valley

Doret Tigchelaar uit Hattem officieel geïnstal­leerd als burgemees­ter van Wierden

9:06 Doret Tigchelaar is maandagavond officieel geïnstalleerd als burgemeester van Wierden. De geboren en getogen Hattemse was tot vorig jaar namens de VVD wethouder in haar geboorteplaats. De 58-jarige Tigchelaar is de eerste vrouw die in Wierden het ambt bekleedt.