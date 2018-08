Puttenaren bouwen toiletten in Dominicaanse Republiek

Vrijwilligers van de Seibo Werkgroep Putten hebben deze zomer 34 toiletten gebouwd in de sloppenwijken van El Seibo in de Dominicaanse Republiek.

De toiletten zijn gebouwd voor gezinnen die nog geen sanitaire voorziening in hun huis hadden. De materialen zijn lokaal ingekocht en worden vervolgens afgeleverd op de bouwlocaties waarna de toiletgebouwen worden opgebouwd. Het gat in de grond dat de beerput vormt is door de mensen in de sloppenwijken zelf gegraven.

Sloppenwijken

De Seibo Werkgroep ziet terug op een geslaagde periode. Door de steun van vele organisaties en mensen in Putten kon er ook deze zomer gebouwd worden in de sloppenwijken. Volgend jaar gaat opnieuw een groep Puttenaren werken in de Dominicaanse Republiek. De werkperiode voor de zomer van 2019 is, onder voorbehoud, van maandag 22 juli tot en met zaterdag 10 augustus 2019. Mensen die belangstelling om mee te bouwen in El Seibo en minimaal 16 jaar oud zijn, kunnen zich opgeven bij de Seibo Werkgroep. De werkgroep is al sinds 2004 actief in de Dominicaanse Republiek.