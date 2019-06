Puttens loonbedrijf in verband gebracht met mestfraude

Na een vijf jaar durend onderzoek staan maandag twintig verdachten uit Nederland en Duitsland voor de rechtbank in Amsterdam. Daaronder dus loonbedrijf Dekker. De gedaagden worden verdacht van valsheid in geschrifte, deelname aan een criminele organisatie en illegale handel in of vervoer van mest en dierlijke bijproducten.

Vervuild

Het Openbaar Ministerie denkt dat de verdachten jarenlang hebben meegewerkt aan het dumpen van miljoenen kilo's zwaar vervuilde mest op weilanden en akkers in Nederland en Duitsland. Ze zouden restafval van dieren en industriële producten hebben gemengd met mest die vervolgens werd uitgereden. Hierdoor zou zware schade aan het milieu zijn toegebracht.

Directeur Ariean van de Groep van de verdachte Spakenburgse Van de Groep Fish Processing B.V erkent dat hij tussen 2011 en 2015 regelmatig meststoffen uitvoerde naar Duitsland.

Digestaat

,,Maar daarbij gaat het om digestaat, het restproduct van onze centrale'', legt hij uit. ,,Daar is niets illegaals aan. Het is sterk vergelijkbaar met mest en mag gewoon worden uitgereden in Duitsland.''

Van de Groep is zich ervan bewust dat het digestaat van zijn bedrijf niet als mest mag dienen in Nederland. ,,De Nederlandse mestwetgeving staat dat niet toe, dat is bekend. Volgens Europese richtlijnen mag het echter gewoon gebruikt worden. Door het uit te voeren, hebben we niets verkeerd gedaan. De transportpapieren zijn ook geheel in orde.‘’

Aanklachten