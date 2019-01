Puttense aannemers voelen zich opzettelijk geweerd bij miljoenenklus renovatie gemeentehuis Putten

update Stroomsto­ring in Wezep en Oldebroek, winkels dicht

9:25 Zo'n vijftienhonderd huishoudens in Wezep, 't Loo en Oldebroek zitten donderdagochtend zonder stroom. Netbeheer Liander verwacht dat de storing rond kwart over tien is opgelost. De oorzaak is nog niet bekend. Enkele winkels in het centrum van Wezep hebben de deuren gesloten vanwege de storing.