Elburgse 'bibberbotjes' de beste in Veluwse tech­niek­wed­strijd

15:26 Leerlingen van groep 7 van de Admiraal van Kinsbergenschool uit Elburg hebben woensdag de Kunstwedstrijd van Platform Techniek Noordwest-Veluwe gewonnen. De kinderen van Het Kompas (Harderwijk) en De Morgenster (Nunspeet) hadden het nakijken in de finale die werd gehouden in De Dialoog in Ermelo.