Puttense bevrijdingsvlag loopt als een tierelier: intekenen op wachtlijst

In eerste instantie durfde Kooij niet te zeggen of een oplage van vijftig vlaggen niet wat aan de krappe kant was voor ruim 24.000 inwoners. ,,Putten is wel het laatste dorp dat de bevrijding is gaan vieren. Alles stond altijd in het herdenken van de razzia. Dus ik hoop het en dan kunnen we zo weer nieuwe vlaggen leveren", zei Kooij vorige week bij de introductie van de vlag.

Tweede oplage telt 200 vlaggen

Na een dag of drie werd duidelijk dat er behoefte was aan een 'tweede druk’. Het aantal is gelijk opgeschroefd naar 200. Vanaf vrijdag liggen deze te koop bij Ko Jager, Now Fashion en bakkerij Van Looijengoed. ,,Ik heb begrepen dat ze in de winkels al wachtlijsten hebben gemaakt waar mensen op kunnen intekenen.”

Komend weekend, met zaterdag de bevrijdingsdag van Putten, wordt bekeken of er behoefte is aan een derde levering van nog eens tweehonderd vlaggen. ,,Wie weet of in de aanloop naar 4 en 5 mei er nog meer vraag naar is.”

Esdoornblad en herten

De bevrijdingsvlag is ontworpen door Groevenbeekleerlinge Noortje Urbach (14) uit Ermelo. In het midden is het rode Canadese esdoornblad (maple leaf) te zien, ernaast de herten uit het gemeentelogo en de kleuren blauw en geel van de Puttense vlag.