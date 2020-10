Puttense boerin en docent wordt fakkeldrager van plattelandsjeugd: ‘Het enige nadeel hier? Dat je altijd zo ver moet fietsen!’

Hoogopgeleide jongeren trekken weg naar de stad zo blijkt uit onderzoek, het platteland loop leeg. Over twintig jaar bestaat de plattelandsjongere niet meer.

,,Nou, dat hoop ik natuurlijk niet! Ik zie dat in mijn directe omgeving in elk geval niet gebeuren. Natuurlijk vertrekt er jeugd om in de stad te gaan studeren, maar ik zie het merendeel weer terugkeren. Er liggen ook kansen zat hier op het platteland qua bedrijvigheid. Niet alleen in de agrarische sector, maar ook in winkels, horeca, supermarkten, het onderwijs blijven we mensen nodig hebben. En door de opkomst van het thuiswerken kun je tegenwoordig eigenlijk in elke sector aan het werk. Steeds meer jongeren hebben een werkgever in de stad, maar wonen en werken zelf lekker op het platteland.’’