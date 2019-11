Puttense burgemeester wil dat provincie blijft bijdragen aan Klompenpaden

Pad kost 4.000 euro

De totale kosten per Klompenpad bedragen rond de 4.000 euro. Een kwart daarvan is een vergoeding aan grondeigenaren en SLG gebruikt de rest voor de kosten die de stichting maakt. De provincie Gelderland liet eerder dit jaar weten meerjarig te willen bijdragen in de vorm van een subsidie.

Het lijkt erop dat de provincie hier nu al op terugkomt. Aan SLG is te kennen gegeven, dat vanaf 2020 niet meer gerekend moet worden op een provinciale bijdrage van duizend euro per Klompenpad. De brief aan Gedeputeerde Staten, die door meerdere burgemeesters wordt ondertekend, benadrukt dat Klompenpaden ‘uniek’ zijn en alleen in Gelderland en Utrecht zijn te vinden. Ook wordt nog even vermeld dat de provinciale collega's in Utrecht zelfs vijftig procent van de kosten dekken.