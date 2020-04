Puttense digitale optocht op Koningsdag breekt records van de live-versies

Harderwijk­se Oranjefan heeft nu al heimwee naar echte Koningsdag

10:10 Het wordt een surrealistische Koningsdag voor Gerdien Morren (59) uit Harderwijk. Deze Oranjefan in hart en nieren is al acht jaar de drijvende kracht achter het jaarlijkse kinderfeest in het Hortuspark. Dit jaar heerst er leegte. Fysiek, op straat, maar ook in haar hart: ,,Het doet best pijn om nu door het park te lopen.”