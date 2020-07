Puttense jeugd eist rol op in coronadebat: ‘Praat niet over ons, maar met ons’

Het wantrouwen jegens de overheid zit best diep bij de jongeren, zo lieten Joyce Norbart en Lotte van den Ham (beide 15 jaar) namens een veertigtal leeftijdsgenoten weten. Zij gaven gehoor aan een oproep van de burgemeester (op verzoek van de gemeenteraad) om mee te denken over de anderhalve meter samenleving. Deels via een Zoomsessie op 9 juli en deels via gesprekken en straatinterviews. De opbrengst daarvan is samengevat in de brief die de burgemeester namens de gemeenteraad in ontvangst nam.