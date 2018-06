Puttense stichting zet zich in voor nieuw monument in Neuengamme

Honderden Corvettes naar Wezep om 65ste verjaardag te vieren

19 juni Honderden Corvettes komen zaterdag 30 juni naar Wezep, om te vieren dat het die dag exact 65 jaar geleden is dat de eerste Corvette 'van de band rolde'. André Boer, gek van Corvettes, is eigenaar van het Corvettemuseum in Wezep. Hij heeft er van elke jaargang minimaal één. Ook is hij de voorzitter van de organisatie Stingray'82.