Raad en college moeten met de billen bloot in Ermelo, anders ettert ‘crisis Baars’ door

Wat vind jij: moeten ook de wethouders weg in Ermelo?

6 november Burgemeester André Baars is opgestapt in Ermelo, maar is dat voldoende om een einde te maken aan de crisis in deze gemeente? De vier wethouders wassen hun handen in onschuld en zijn vastberaden aan te blijven. Maar is dat terecht? Of is hun positie ook onhoudbaar?