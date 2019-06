Raad Ermelo: eigen onderzoek naar vergunning Tomassen voor september klaar

Tomassen is al een meer dan een jaar bezig met de vergunningaanvraag, omdat de huidige niet meer past bij de bedrijfsvoering. Door overname van de productie van concurrent VSE uit Harderwijk moest het bedrijf uitbreiden en nieuwe voorzieningen treffen, terwijl daarvoor nog geen vergunning was.

Uit oogpunt van het bedrijf is haast geboden. Dwangsommen dreigen en zonder nieuwe vergunning moeten gebouwen weer worden afgebroken. De enige echte hobbel in de vergunningaanvraag vormt de gemeenteraad. Die moet een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven.

Onafhankelijk

Twee weken geleden gaf de raad al aan daar grote moeite mee te hebben. De boel zou te complex zijn voor de verzameling leken die de gemeenteraad feitelijk is. De enige manier om zelfstandig een eerlijk en onafhankelijk oordeel te vormen op basis van de enorme brij aan informatie is een eigen onderzoek, zou luidde de conclusie. Daaraan heeft de raad gisteravond unaniem een vervolg geven.

Nog deze zomer gaat een externe adviseur aan de slag met het onderzoek, dat nog voor de herfst klaar moet zijn. ,,Daarna is het aan ieder raadslid om voor zichzelf een standpunt in te nemen’’, zegt Ronald van Veen (ChristenUnie) die namens de voltallige raad het woord voerde.

Los van gevoelens

Burgemeester André Baars gaf eerder al aan niet blij te zijn met nog een onderzoek. Volgens hem is de vergunning al uitgebreid getoetst door de gemeente Ermelo. ,,We hebben al extern advies gevraagd over de ruimtelijk onderbouwing en de conclusie is dat de aangebrachte bouwwerken geen negatieve invloed op de omgeving hebben.’’

Hij gaf de raad mee om vooral los te blijven van gevoelens in ‘deze ingewikkelde kwestie die in de belangstelling staat’. Tomassen staat in Ermelo niet bekend als een bedrijf dat altijd keurig binnen de lijntje kleurt, gaf ook de burgemeester toe. In zijn woorden: ,,De handelswijze past niet altijd in de procedures die zijn afgesproken in dit land. Desondanks moet er een besluit komen op juridische en bestuurlijk juiste gronden.’’