Raad Ermelo plukt mening over woningbouw van de straat

Zwembad Ermelo gaat dicht in hittegolf

26 augustus Wie even een verkoelend baantje wil trekken in zwembad Calluna, komt in deze warme nazomerweek bedrogen uit. Het zwembad is vanwege ‘periodiek onderhoud’ tot en met donderdag gesloten. Slecht getimed, met de mooie dagen de boeg? ,,Tja, het weer hebben we niet in de hand.’’