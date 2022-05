Raad van State blokkeert huisuitzetting ‘drugsfamilie’ Harderwijk: burgemeester weigert bewijzen te tonen

De hoogste bestuursrechter wil eerst later dit jaar de bodemzaak behandelen en uitzoeken of de voorziene sluiting van een gezinswoning aan de Johan de Wittlaan echt noodzakelijk is. In ieder geval vindt rechter en staatsraad Nico Verheij het te ver gaan om een vader en vier minderjarige kinderen nu al voor twee maanden op straat te zetten.

Streng

De oudste nog thuis wonende zoon heeft volgens de burgemeester ook recent nog vanuit de woning in drugs gehandeld. Met de sluiting wil de burgemeester vooral een signaal afgeven aan de buurt en burgers, dat de gemeente streng optreedt tegen drugsoverlast in woonbuurten. Want hoewel de burgemeester de sluitingsduur van de woning vanwege gezondheidsklachten van de vader heeft ingekort van zes naar twee maanden, wil de burgemeester die korte sluiting hoe dan ook doorzetten.

Staatsraad Verheij blijkt evenwel niet overtuigd door de overgelegde bewijzen en rapportages van de burgemeester. Daaruit blijkt dat de verdachte zoon recentelijk niet meer actief lijkt te zijn geweest in de drugshandel.

Geheimhouding

Dat de burgemeester nadere bewijzen niet wil overleggen, omdat anders de strafzaak in het gedrang zou komen, kan de staatsraad niet goed plaatsen. De burgemeester had die extra bewijzen immers onder geheimhouding aan de Raad van State kunnen voorleggen.

Nu lijkt de bewijsvoering in overeenstemming met uitlatingen van de verdachte zoon zelf. Die zei eerder tijdens de rechtszaak dat hij sinds begin 2021 is gestopt met de drugshandel, waarvoor zijn twee oudere, niet thuiswonende broers wel zijn veroordeeld door de strafrechter.

Zeer ingrijpend

De Raad van State wijst er op dat een huisuitzetting zeer ingrijpend is voor een gezin met vier minderjarige kinderen, die part nog deel aan de drugshandel van de oudste broers hebben gehad. Als later in de bodemzaak mocht blijken dat de thuiswonende broer toch nog actief is in de drugshandel en dat vanuit huis heeft gedaan, dan kan de woning altijd nog twee maanden dicht. Bodemzaak volgt later dit jaar.