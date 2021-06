Raad van State: bouw bungalows met paardenstallen bij Heivlinder in Speuld mag niet

Huurheibel rond nieuwe woonwijk De Dijkjes in Elburg trekt aandacht politiek

17 juni De heibel rond nieuwbouwwijk De Dijkjes in Elburg staat op de politieke agenda. ChristenUnie Elburg wil in gesprek met woningstichting Omnia en het college van burgemeester en wethouders over de verschillende huurprijzen die bewoners betalen. Dat loopt op tot dik honderd euro. Bewoners in de eerste fase betalen geen bijdrage in de energiekosten voor hun gasloze woning, des rest wel.