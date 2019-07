Raad van State dwingt Ermelo tot actie in palletconflict Ten Hove

Geen gemeentepo­lis meer voor Heerder minima: ‘we zijn teleurge­steld en kwaad’

19:00 Er is nog geen zorgverzekeraar in beeld om in 2020 een collectieve verzekering te bieden aan Heerdenaren met een laag inkomen. Wethouder Yasemin Cegerek is des duivels. ,,Verzekeraars zijn blijkbaar vergeten dat ze een maatschappelijke rol vervullen. En onze minima worden daar de dupe van.’’