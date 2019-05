Raad van State oordeelt of orka Morgan had mogen verhuizen van Dolfinarium in Harderwijk naar Tenerife

Had het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat acht jaar geleden de verhuizing van orka Morgan van Dolfinarium Harderwijk naar zeedierenpark Loro Parque op Tenerife moeten tegenhouden. Over deze vraag buigt de Raad van State in Den Haag zich deze ochtend.

De stichting Free Morgan Foundation meent dat onterecht is geweigerd om een EG-certificaat voor de overdracht van de orka nietig te verklaren. Het ministerie betwist dit. Vorig jaar stelde de bestuursrechter in Utrecht het ministerie in het gelijk en daartegen is de stichting in beroep gegaan bij de Raad van State.

De in Nijmegen gevestigde stichting meent dat niet is voldaan aan de voorwaarden die het Europese recht stelt om een certificaat af te kunnen geven. Volgens de Free Morgen Foundation gebruikt het park Morgan voor commerciële doelen en dat zou ingaan tegen de voorwaarden. De ernstig verzwakte orka werd in 2010 aangetroffen in de Waddenzee en overgebracht naar het Dolfinarium in Harderwijk. Een jaar later ging het dier naar Tenerife. De Free Morgen Foundation heeft zich hier altijd tegen verzet en voert sindsdien een juridische strijd.