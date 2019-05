Raad van State over ‘blokkensoap’ Ermelo: wordt vervolgd

Over het wel of niet afsluiten van de Prins Hendriklaan vanaf de rotonde in de Harderwijkerweg in ‘villawijk’ Ermelo Noord wordt al jaren gesoebat. De gemeente wil de betonblokken - in 2010 geplaatst als tijdelijke maatregel om bouwverkeer voor Het Trefpunt in goede banen te leiden - weg hebben. Ze zouden een goede verkeersdoorstroming door het dorp in de weg zitten. Een groep buurtbewoners verzet zich daar fel tegen. Zij vinden de rustige laan niet geschikt om als doorgaande weg te fungeren. Verschillende rechtsgangen volgden, en de verwachting was dat dat de Raad van State er nu een definitieve klap op zou geven.