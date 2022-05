Emoties overmannen burgemees­ter Van de Weerd bij afscheid na roerige jaren in Nunspeet

Met een brok in de keel nam Breunis van de Weerd gisteren officieel afscheid als burgemeester van Nunspeet. Dit deed hij in een bijzondere raadsvergadering in Veluvine, in het bijzijn van onder meer zijn familie en Commissaris van de Koning John Berends.

16:08