Raad Zeewolde: na de biecht, het schavot

Huurders welkom in Harderwijk, ‘maar houdt beleggers die woningen splitsen buiten de deur!’

15 juli Op zoek naar woonruimte in Harderwijk? Kijk eens in de Hanzewaard. Een prachtige wijk, zeggen Ida Smit en Julius de Graaf van Buurtteam Emdenmeen. Waar ze zich zorgen over maken, zijn de investeerders die er net zo over denken en woningen al dan niet legaal splitsen. Met geluidsoverlast, meer verkeer en verrommeling tot gevolg. ,,Die moet je buiten de deur houden.’’