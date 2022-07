Raadsfracties Nijkerk doen oproep aan protestboeren: stop met intimideren en dreigen

In de brief die vandaag op de site van de gemeente Nijkerk verscheen, staat dat actievoerders zich richten op de privésfeer van Nijkerkse bestuurders. Ook zou van bedrijven worden geëist om een verklaring te ondertekenen, onder dreiging van het blokkeren van hun bedrijf. ,,Daarmee overschrijden de actievoerders een duidelijke grens”, aldus de fracties die in hun brief de dringende oproep doen aan de betrokken boeren daarmee te stoppen.