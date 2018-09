Raadsleden sceptisch over belastingverhoging Ermelo

De forse verhoging van de onroerende zaak belasting (ozb) in Ermelo is nog lang geen uitgemaakte zaak. Het college van B en W ziet dat als enige weg om het gat in de begroting te dichten, maar de gemeenteraad denkt ook aan andere routes. CDA'er Hamstra: ,,Misschien moeten we onze ambities iets bijstellen".

Het college wil de ozb de komende jaren met flinke stappen verhogen. Voor een woning met een WOZ-waarde van 250.000 euro betekent dat een verhoging van 258 naar 424 euro per jaar. De wethouder maakte dat donderdag in extra info-avond aan de gemeenteraad bekend. Ook werd duidelijk dat er met lopende en komende investeringen in onder meer gebouwen en infrastructuur flink is ingeteerd op de reserves en dat een begrotingstekort dreigt van 2,4 miljoen.

Eigen vlees

,,Ik ben geschrokken", zegt Sarath Hamstra, fractievoorzitter van oppositiepartij CDA. ,,Van de 86 miljoen euro die de ambities de komende vier jaar moeten kosten, maar ook dat belastingverhoging 'automatisch' de oplossing is. Het is veel lastiger om in je eigen vlees te snijden, maar misschien moeten we dat wel doen. Er zijn toch wel slimme manieren te bedenken om de kosten te drukken?"

Keuzes maken

Daar sluit Folkje Spoelstra (ChristenUnie, ook oppositie) zich bij aan: ,,We hoeven niet alle plannen in een keer uit te voeren. Thuis kan ik ook niet de badkamer en keuken vernieuwen en ook nog eens een nieuwe vloer aanleggen. Kwestie van keuzes maken. We zijn niet per se tegen ozb-verhoging, maar het is nog lang geen uitgemaakte zaak."

Kapitaalvernietiging

Anneke Knoppert (Progressief Ermelo, coalitie) ziet weinig heil in nieuwe bezuinigingen. ,,Kijk naar hoe dat in het recente verleden is gegaan met bijvoorbeeld onze wegen? Dat is kapitaalvernietiging gebleken en daar betalen we nu de rekening voor. Belastingverhoging is niet populair, maar ik kan er wel achter staan."

Kras op de ziel