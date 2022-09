Raadslid André Borst vertrekt bij HattemCentraal: ‘Trekken aan een dood paard’

Van de feestvreugde die bij de verkiezingen in maart overheerste, is een half jaar later nog weinig over. André Borst, het tweede raadslid van HattemCentraal, is uit de partij gestapt en gaat solo verder. Volgens hem is er geen samenwerking mogelijk met de fractievoorzitter Gina Guldenaar.