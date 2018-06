Radio-uitzending over permanente bewoning

Harder­wijks café ligt tijdens het WK even in België

11:23 Geen Oranje Leeuwen op het WK? Nou, dan juichen we toch gewoon voor de Belgen! Café Gauwigheid in Harderwijk verandert vanaf vandaag even in Taveerne Gauwigheid; uit te spreken met twee zachte g's. ,,We willen toch gewoon dat voetbalfeestje", zegt eigenaar Martijn Leusink.