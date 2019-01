Ramon Brugman: ‘Veluwse heidehoning in een Griekse yoghurt met walnoot en je kan me wegdragen’

FNV nodigt Picnic uit voor gesprek over salaris medewer­kers

8 januari FNV heeft online supermarkt Picnic per brief uitgenodigd om het gesprek met de bond aan te gaan over de salarissen van de medewerkers. ‘Tijdens de acties op 17 december vorig jaar in Utrecht en Nijkerk hebben we de directie gevraagd om met de FNV te gaan praten over ons salaris. Dat lijkt me een heel redelijk verzoek. Ik snap niet waarom Picnic niet naar ons luistert’, aldus een Picnic-medewerker.