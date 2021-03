Ravage in Vaassen nadat bestelbus na ongeluk in de tuin eindigt

Meer mensen met zelfmoord­ge­dach­tes: suïcidelo­ket Harderwijk start ook inloopuur in Nunspeet

8 maart Het Suïcide Preventie Centrum Harderwijk breidt haar activiteiten uit naar Nunspeet. Het loket krijgt vooral vanuit huisartsen steeds meer meldingen van mensen met zelfbeschadiging of suïcidale gedachten en wil daarom ook in Nunspeet een plek bieden waar mensen buiten de reguliere zorg over hun gedachten kunnen praten.