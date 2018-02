Ravenwandeling nieuw bij tweede editie Sagen en Legendentocht

Deventenaar opgepakt na ontdekking enorme hennepkwekerij in Harderwijk

16:11 Een 45-jarige Deventenaar is donderdag opgepakt na een heuse klopjacht in Harderwijk. Ook een 22-jarige man uit Alphen aan den Rijn werd gearresteerd. In een bedrijfspand aan de Weiburglaan werd een in werking zijnde hennepkwekerij gevonden met ruim 7000 hennepplanten gevonden.