Reacties op ‘huisbezoek’ bij minister Van der Wal: ‘Stop daar mee, je zoekt mensen niet thuis op’

,,Volstrekt onacceptabel dat mensen politici thuis opzoeken. Woede is geen excuus. Bedreigend voor wie het overkomt, ondermijnend voor de democratie”, aldus fractieleider Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. ,,Ga het gesprek aan, ga naar het Malieveld of ga demonstreren waar je wilt. Maar laat onze minister en haar familie thuis met rust!” twitterde D66-fractievoorzitter Jan Paternotte .

,,Onacceptabel! Dit is intimidatie. Laat politici thuis met rust. Debat voer je op basis van argumenten, niet op deze manier. Ik snap dat het stikstofbesluit voor veel boeren enorme consequenties heeft, maar dit gaat veel te ver”, zegt GroenLinks-voorman Jesse Klaver op Twitter.

LTO keurt actie af

Boerenbelangenvereniging LTO keurt de actie van de actiegroep af. ,,Ik begrijp de boosheid, maar dit moeten ze niet doen”, zegt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. ,,Boeren moeten geen acties in de persoonlijke levenssfeer voeren”, zegt Van der Tak in een verklaring. ,,Dit is niet waardig en niet passend.”