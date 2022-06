Reacties op ‘huisbezoek’bij minister Van der Wal: ‘Stop daar mee, je zoekt mensen niet thuis op’

Parachute­sprin­gers balen van besluit over vliegveld Teuge: ‘Wij zijn kind van de rekening’

Vliegveld Teuge mag doorgroeien onder de voorwaarde dat vliegtuigen stiller worden. Dat staat in het nieuwe Luchtvaartbesluit waar de Gelderse politiek mee akkoord is. Parachutevluchten moeten vanaf volgend jaar vier dagdelen per weekend aan de grond blijven. Dat zorgt voor gemengde gevoelens.

9 juni