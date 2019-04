Rechtbank: brandstichtingen door mannen uit Nunspeet en Apeldoorn waren pogingen tot liquidatie

Thomas M. (24) uit Nunspeet heeft volgens de rechtbank samen met Maurits R. (24) uit Apeldoorn de brand gesticht juni 2017 aan De Bongerd in Almelo. De opzet was een brand tot stand te brengen in een bewoonde woning en was gericht op de dood van de bewoonster. Er ging zo veel voorbereiding aan vooraf dat er sprake was van voorbedachten rade. Net als het Openbaar Ministerie vindt de rechtbank dat er sprake is van een poging tot moord.