Rechtbank vindt één keer ontucht door Epenaar bewezen: taakstraf

Er was door het Openbaar Ministerie 15 maanden cel waarvan 7 voorwaardelijk geëist, maar de rechtbank vindt dat er één en niet twee keer ontucht is gepleegd. Dat plus de jonge leeftijd van de Epenaar en de persoonlijke omstandigheden leiden tot de werkstraf. Bij het beoordelen van de zaak heeft de rechtbank ook gekeken naar soortgelijke ontuchtzaken.

De Epenaar had in juli en augustus 2020 een relatie met het meisje, maar er zou op seksueel gebied niets zijn gebeurd. Tijdens de zitting van twee weken geleden bleef de verdachte hardnekkig ontkennen. Hij vertelde dat ze alleen maar een paar keer hadden geknuffeld. In een speeltuin en op de kamer van het meisje. ,,We hebben geen seks gehad. Dat is gewoon niet waar.”

De rechtbank gelooft dat niet en stelt dat het in ieder geval één keer tot binnendringen is gekomen. De advocaat had vrijspraak bepleit bij gebrek aan bewijs. Ze verwees naar de, in haar ogen, rammelende verklaringen van het slachtoffer. Dat verweer verwerpt de rechtbank. Naast de taakstraf moet de Epenaar 1500 euro aan het meisje betalen.

