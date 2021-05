Rechter buigt zich over het lichtknopje van de reclame in Harderwijk, na klachten van de buren

Marjon (38) zoekt haar ‘viking’ die ze tegenkwam bij Radio Kootwijk en start flyeractie: ‘Enorme spijt dat ik geen nummers heb uitgewis­seld’

27 mei Marjon (38) was op 11 april aan het wandelen bij Radio Kootwijk met haar vriendin toen ze twee mannen tegen kwamen, waarvan ze er één zo leuk vond, dat ze even geen zinnig woord wist te zeggen. Na de wandeling vergat ze om zijn telefoonnummer te vragen, en daarom startte ze met behulp van 2000 flyers een zoekactie in Zeist, de woonplaats van de vriend van deze ‘blonde viking’, zoals ze hem zelf noemt.