Rechtszaak over sloopruzie Wapenveld; gemeente Heerde blijft op ‘ramkoers’ na eis seksinrichting

Slachtof­fer ongeval Heerde is 51-jarige man uit het Zeeuwse Wemeldinge

24 maart De automobilist die gistermorgen omkwam bij een ernstig ongeluk in Heerde is een 51-jarige man uit het Zeeuwse Wemeldinge. Bij het ongeval kwam de bestuurder in botsing met een boom langs de Kamperweg, hierop vloog het voertuig in brand.