Recreatieparken Putten staan leeg: tijd voor alternatieven

video Teuge als kenniscen­trum: Hoe lang moet een vliegtuig eigenlijk aan de laadpaal?

13:12 Met twee personen van Amsterdam naar Brussel vliegen in een elektrisch toestel is al haalbaar. Daarom zet vliegveld Teuge volop in op elektrisch vliegen met een nieuw kenniscentrum, dat 1 februari van start gaat. Het levert niet meteen vluchten op. ,,Elektrisch vliegen is een ontwikkeling met een lange adem."