Rectificatie

SGP’er Krooneman neemt woorden niet terug, raadsleden Elburg komen niet nader tot elkaar

20:47 Een motie die opriep tot verbinding, heeft de raadsleden van Elburg woensdagavond geen centimeter dichter tot elkaar gebracht. Marga Schoots (VVD) vroeg zich geëmotioneerd af of ze wel welkom is in Elburg, SGP’er Jan Krooneman nam onderwijl geen woord terug van zijn uitspraak die aanleiding was voor het debat.