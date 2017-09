Red de Veluwe wil Boeing huren om toekomst uitbreiding Lelystad Airport te laten horen

,,We schrokken ons helemaal te pletter" zegt Robert Tieskens van buurt- en belangenvereniging Hoog-Soeren. Hij was naar natuurgebied Baambrugge in Utrecht gegaan om te luisteren naar vliegtuigen die op 1800 meter hoogte over komen vliegen. In november neemt staatssecretaris Dijksmsa een beslissing over de plannen rond de vliegroutes. Tieksens: ,,We zullen tetteren en iedereen bij elkaar krijgen om te laten weten dat dit plan gewoon niet goed is."