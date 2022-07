Reddingsstation Elburg bestaat 20 jaar: ‘Welke hulpverlenersinstantie kan een luchtballon bergen?’

Ze werden die eerste week direct in het diepe gegooid. Een persoon valt van een veerbootje bij Zeewolde. ,,Na een avond en ochtend zoeken, vonden we hem. Net operationeel, en meteen een dodelijk slachtoffer’’, memoreert Arjen de Gunst die afgelopen week afzwaaide en een koninklijke onderscheiding kreeg voor bewezen diensten. Eerst maar even voorstellen. De Gunst (53), Pieter de Jong (54) en eerste schipper en dus nieuwe ‘baas’ Herrald Hulst (50) zitten gemoedelijk in hun drijvende boothuis aan het einde van de jachthaven in Elburg. De plek vormt hun springplank naar het Drontermeer en het Veluwemeer. Veteraan nummer vier is er niet bij, maar mag van de mannen niet onvermeld blijven: Jan Balk (52).