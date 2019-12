Regen plaagt opruimwerk maar niet de bezoekers van Winter in de Vesting in Elburg

Regen? Ach, het was maar voor twee uur en dus ziet Bertus Wijnne het probleem niet. En de bezoekers van Winter in de Vesting in Elburg evenmin. Kort na de flinke bui waren er nog 3800 mensen voor het evenement in het stadje.

Helemaal zonder problemen zit de organisatie niet. De nattigheid dwarsboomt de opruimwerkzaamheden. ,,In het draaiboek staat dat we om vijf voor twaalf alles weg hebben. Dat gaat nu niet lukken. Vegen wil niet. Daar is het te nat voor. Ook krijgen we de rijplaten niet uit de weilanden waar is geparkeerd. Het is te drassig om met grote voertuigen het land op te gaan. Vanaf half zes hebben we de mensen daar ook gratis laten parkeren. Op eigen risico", zegt Bertus Wijnne van de werkgroep.

Volledig scherm Tijdens de regen schuilden de bezoekers van Winter in de Vesting, maar lieten zich niet wegjagen. © Floris Brandriet

Quote De mensen die door de regen verdwijnen, zijn de bewoners van hier. Niet de mensen die hier honderd kilometer voor hebben gereden. Bertus Wijnne, werkgroep Winter in de Vesting

Het succes van het winterevenement heeft volgens Wijnne geenszins geleden onder de regen. ,,Vrijdag zijn er rond de 13.000 mensen geweest en na zaterdag komen we in totaal op zo'n 30.000. Net als vorig jaar. Vlak voor de regenbui op zaterdagmiddag hadden we wel een piek van 5.000. De mensen die dan verdwijnen, zijn de bewoners van hier. Niet de mensen die hier honderd kilometer voor hebben gereden. Die blijven gewoon.”

Geen entree maar wel parkeergeld

Elk jaar gaat Elburg vlak voor de feestdagen honderd jaar terug in de tijd. Niet alleen met gepaste kleding maar ook de hele entourage in de vesting ademt de sfeer van vroeger. Voorheen onder de noemer Kerst in de Vesting, sinds vorig jaar als Winter in de Vesting. Niet alleen een naamsverandering, maar ook een andere organisatie. Grootste verandering: geen entree meer, maar wel betalen voor parkeren.

Het scenario pakte goed uit en er bleef zelfs geld over na de eerste editie van Winter in de Vesting. Wijnne: ,,Dit jaar weer. In september hadden we al een positieve begroting. Met het overschot van vorig jaar, subsidie van de gemeente, sponsors en winst uit de kraamverhuur. Deze dagen worden die cijfers alleen maar zwarter. Niet alleen door de parkeergelden maar ook door de collectebus. Die wordt elk uur bij de mensen opgehaald en die is best zwaar. We zijn echt dik tevreden.”

Gezelligheid en saamhorigheid

Terwijl Wijnne praat, komen zijn kleinkinderen om een kus vragen. ,,Die zijn ook zo mooi verkleed. Het is echt geweldig. De gezelligheid en de saamhorigheid. Ik ben er trots op dat ik daar tussendoor mag lopen.”